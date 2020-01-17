Суд обязал власти Ирана выплатить компенсации по делу авиакатастрофы

Раиси заявил о "необходимости незамедлительно выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы украинского лайнера".

Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что власти страны должны срочно выполнить свои обязательства по компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tasnim.

Также он добавил, что "представители судебных властей Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в результате крушения самолета".