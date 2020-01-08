Впервые за 20 лет Сербия и Косово получат прямое авиасообщение

Как сообщается, прямой рейс Белград (Сербия) - Приштина (Косово) будет восстановлен через двадцать лет после окончания войны.

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила об открытии воздушного маршрута между столицами Сербии и Косово. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Балканский обозреватель.

Lufthansa объявила об этом во время церемонии в Посольстве США в Берлине, в присутствии посла США в Германии Ричарда Гренелла, где представители авиакомпании передали Управлению гражданской авиации Косово письмо с просьбой к властям Косово предложить необходимую поддержку для осуществления полетов.

Также отмечается, что посол Гренелл был назначен в 2019 году специальным посланником президента США Дональда Трампа относительно диалога с Косово и Сербией.