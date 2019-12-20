Во время проведения масштабной спецоперации в Херсоне было проведено

В прокуратуре сообщили о проведении масштабной спецоперации в Херсоне с целью прекращения деятельности преступной организации.

В ходе спецоперации в Херсоне 9 лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями органов Службы безопасности Украины и при поддержке подразделений Национальной полиции 20 января 2020 провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности", - говорится в сообщении.