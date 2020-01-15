Погибли двое людей в результате взрыва гранаты под Запорожьем

Происшествие произошло вчера, 19 января около 10:30. Полицейские обнаружили труп хозяина квартиры, мужчины 1981 года рождения, и местного жителя 1981 года рождения с осколочными ранениями тела.

В Запорожском районе в селе Лежине в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Полицейские провели осмотр и изъяли металлические осколки корпуса гранаты "Ф-1", рычаг подрывника и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение исследования в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Правоохранители установили, что во время употребления спиртных напитков и в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв. В результате которого оба мужчины скончались на месте происшествия.