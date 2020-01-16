Что происходит в лагерях националистов на Западной Украине, о которых пишут СМИ Европы и США

О стреляющих школьниках из Украины, среди которых дети всего по 8 лет и девочки, рассказали по CNN, Euronews, в Washington Post.

Лагерь юных "бандеровцев" в Западной Украине, в котором детей и подростков учат убивать из автомата Калашникова и воспитывают в расистском духе, оказался в фокусе ведущих западных СМИ.

Видеорепортаж дополнили кадрами факельных шествий националистов и добавили, что военные лагеря молодых националистов спонсируют власти.

В целом сюжет создает за рубежом имидж Украины как "нацистского государства", и показывают их уже не российские СМИ, а американские и европейские.

"Страна" выясняла все о скандальном лагере и чему там учат.

"Нужно целиться в сепаратистов и "московских оккупантов". Это не люди"

В репортажах уточняют лишь, что это лагерь в лесу на западе Украине. Как мы выяснили, речь идет о лагере "Гарт волі" на берегу Днестра у села Беремяны в Бучацком районе Тернопольской области, который уже второе лето организовывают местные власти совместно с "Соколом", молодежного крыла ВО "Свобода".

Воспитанников лагеря учат стрелять из настоящих автоматов и штурмовых винтовок (но не с боевыми патронами).

"В людей, живых существ, мы не целимся никогда. "ДНРовцы", сепаратисты, новороссы, "зеленые человечки", московские оккупанты живыми людьми на считаются. Поэтому в них целиться можно и нужно", - наставляет их Юрий "Чорнота" Черкашин, бывший боец АТО, ультраправого добровольческого подразделения "Карпатская сечь".

"Поэтому, когда эти мальчики и девочки стреляют, они будут стрелять, чтобы убить", - делает вывод корреспондент Associated Press, репортаж которого перепечатал Washington Post.

"Теперь он воспитывает молодых людей на идеалах Украинской повстанческой армии и "белой Европы", - пишет "Евроньюс".





Против мусульман, "черных" и геев

Идеи, которым учат школьников в лагере, очень далеки от западных ценностей, которые официально декларируют украинские власти. Это - превосходство белой расы, нетерпимость к представителям нетрадиционной ориентации и феминисткам.

"В таком раннем возрасте закладываются основы мировоззрения и ваше будущее. Все эти гендеры, все эти извращенные представления современных большевиков, которые сейчас засели и взяли власть в Европе и пытаются ввести в образование все эти вещи", - учит детей Руслан Андрийко, руководитель управления молодежной политики ВО "Свобода".

В сюжете видно, что одни школьники откровенно скучают и дремают на "лекциях", другие же внимательно слушают наставников.

У одного из воспитанников лагеря на гитаре, под которую он поет "Лента за лентою патроны подавай", наклейка с мечетью, в которую летят бомбы и надписью "Наша мета - біла Європа".

"У лагеря две цели: обучать детей защищать свою страну от русских и их сторонников и распространять националистическую идеологию", - поясняет Associated Press.

"Детские лагеря праворадикальных групп получают финансирование от Министерства молодёжи и спорта в рамках поддержки "национально-патриотического воспитания молодёжи". Среди получателей такого финансирования кроме "свободовцев" ультраправая организация С14. Её члены обвиняются в убийстве оппозиционного писателя и журналиста Олеся Бузины, в нападениях на цыган и гомосексуалов", - пишет "Евроньюс".

"Националистов обвиняют в насилии и расизме, но они сыграли центральную роль волонтеров в конфликте Украины с Россией - и они поддерживают связи с правительством. Ранее в этом году Министерство молодежи и спорта выделило 4 млн гривен (около 150 тысяч долларов) на финансирование некоторых молодежных лагерей среди десятков, построенных националистами. Пресс-секретарь министерства Наталья Вернигора сказала, что деньги распределяются группой, которая ищет "признаки ксенофобии и дискриминации, но не анализирует деятельность конкретных групп", - пишет Washington Post.

Жизнь в лагере идет по жесткому расписанию. Дети живут в палатках и их могут разбудить среди ночи оглушающим ударом гранаты. Их посылают на "боевое задание", где учат держать АК-47 (автоматы Калашникова), которые порой - в рост самих детей.

"Они должны были носить тяжелые винтовки весь день, и одна из девочек сломалась - она была вся в слезах от истощения", - описывает военную подготовку Washington Post.





Стреляют из лука, играют на гитаре и зигуют

Как рассказали "Стране" в Тернопольском областном молодежном методическом центре при местном областном совете, под эгидой которого собирают лагерь, этим летом было три заезда по десять дней.

Организаторы уверяют, что детей воспитывают в патриотическом духе и ничему плохому не учат. Обучение - бесплатное.

"В лагере история тесно переплетена с патриотизмом и правилами пользования оружием. Дети постоянно задействованы в различных развивающих мероприятиях: альпинизм, сплав на байдарках, страйкбол, пейнтбол, тренинги по личному развитию, конкурс творческих коллективов, тактическая медицина, военная подготовка, обучение игры на гитаре, квестовые игры, мастер-класс по кулинарии, историческая реконструкция , стрельба из лука и арбалета, футбол, волейбол, мастер-класс по журналистике, фотографии, плавание, рукопашный бой, съемки краеведческих видеороликов. Каждое лето в лагере обучаются около 400 детей из разных областей, не только из западной Украины, 10% - из зоны АТО", - говорят в центре.

Как видно из фотографий из "Гарта воли", детей помимо этого учат зиговать по-нацистски с дымовыми факелами.

Кстати, помимо этого лагеря "Сокол" проводит выездные обучения по несколько дней, где детей учат стрелять на спортивных площадках и прямо в спортзалах школ.

Например, 20-21 октября провели двухдневный учебный лагерь в с. Великие Гаи Тернопольской области. Учили тактике ведения боя, медицинской подготовке, рукопашной схватке, ножевому бою, стреляли из пневматической винтовки, а в конце развели костер и пели под гитару боевые "бандеровские" песни.





"Взяла автомат в руки два года назад"

"Я взяла в руки автомат два года назад - после того как познакомилась с Богданом и узнала об организации "Сокол". Я и подумать не могла, что найду себя в "Соколе". Сначала это было просто любопытство, хотелось попробовать чего-то нового и получить новые знания. Но с каждой подготовкой, лагерем и акцией я понимала, что это то, чего я хочу. Атмосфера, которая царит в "Соколе", неимоверная. Таких как "сокольцы" я еще не встречала. Это очень позитивные и энергичные люди. Нас научили любить, научили уважать, научили бороться за свое", - поделилась воспитанница лагеря Вика Гонта, школьница из Тернопольской области.

Четырнадцатилетняя Аня приехала вместе со своей одиннадцатилетней сестрой Дианой из города Бахмут Донецкой области.

"Сначала было трудно приспособиться, хотелось даже собрать вещи и уехать домой. Больше всего досаждали насекомые, которых много на берегу реки. Но в конце я даже не хотела уезжать", - рассказывает 14-летняя Аня.

В Украине есть еще детские лагеря, подобные "Гарту Волі". Например, "Азовец" под Киевом, где детей 9-17 лет учат стрельбе из деревянного муляжа АК-47.

"Лагерь обвиняют в излишней милитаризации. Ежегодно тысячи украинских детей вместо бабушкиного села едут в лагерь на курсы молодого бойца. Здесь нет гаджетов, телевизоров и телефонов, но есть дисциплина, физические нагрузки и "заповеди националиста", - пишет сайт "Радио Свобода".

"Здесь имена меняют на позывные. Братья из Черкасс Илья и Андрей - теперь "Енот" и «Близнец". В этом лагере они уже в пятый раз. Второй год подряд сюда приезжает и 13-летний Никита с позывным "Ястреб". Больше всего его поразили уроки стрельбы из пневматической винтовки. "Это очень круто. Если надо будет идти на войну, то это пригодится. Меня спросят, умею ли я стрелять, я смогу ответить "да", потому что меня научили в лагере", - цитирует издание "Ястреба".





"С пеленок к оружию - это тупик"

В соцсетях детские националистические лагеря вызвали ожесточенные споры.

"Зачем сознательно выращивать солдат детства? И не говорите о патриотизме, дать автомат в руки - это кратчайший путь к патриотизму? Милитаризация страны до добра не доводит", - полагает киевлянин Станислав Доля.

Сторонники власти отстаивают военное обучение "юных бандеровцев".

"Да Вы что? А защищаться от москаля Вы будете добрым словом?" - спорит Виталий Гайдукевич, ведущий президентского 5-го канала.

"А страну вы строить автоматами и армией собираетесь? Зачем морочить детям голову с детства войной. Кто захочет - пойдет на контракт, как много добровольцев это и сделало, за что им почет и хвала. А с пеленок к оружию - это тупик развития", - парирует Доля.

"Защищаются современными научно-техническими разработками, интеллектом ученых и инженеров, инновационной промышленностью, которая способна производить современное оружие. Деревянные автоматы - это нечто похожее на игру "Зарница" в желто-голубой обертке", - полагает Юрий Жерновой.

"Детям надо учиться быть людьми. В армии будут обучать солдат. Всему свое время", - считает киевлянин Александр Смирнов.





"Токсичный образ Украины"

Эксперты говорят: появление таких публикаций сказывается на имидже Украине в мире.

"Конечно, мы уже привыкли к существованию в нашем обществе такого рода идей, идеологем и не смотрим на это как на что-то из ряда вон выходящее. В то же время для западного мира, конечно, наличие такого рода публикаций делает образ Украины более токсичным, осложняет политическую и финансовую поддержку украинской власти в период выборов со стороны западных партнеров. Потому что западный избиратель спрашивает: как мы можем поддерживать страну, в которой развиваются такого рода лозунги, которые мы осуждаем и с которыми мы интенсивно боремся внутри нашей страны. В любом случае это очень плохие звоночки для украинской власти, и если не пресекать такого рода взгляда, направленные на разжигание межнациональной, расовой вражды, то образ Украины будет не только восточноевропейской Нигерией в плане коррупции, но и политического Свазиленда, где не работают законы и отсутствует демократия", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

По мнению эксперта, повторяется в какой-то мере ситуация с ромами, когда после погромов ромских лагерей начало меняться отношение к нам западной политической тусовки.

"Тогда прозвучали очень резкие оценки того, что политически происходит в Украине. Поэтому очередная публикация о детских праворадикальных лагерях нанесет удар по имиджу Украины и украинской власти", - полагает Бортник.

Ирина Верещук, директор Центра балто-черноморских исследований, солидарна с таким мнением.

"Думаю, что очень хорошо, когда ведущие западные СМИ пишут о таких лагерях, потому что убеждена, что у них проверенная информация, и очень плохо, что в таком ключе раз демонстрируется, что Украина глубоко инфицирована худшей формой радикального национализма, который может стать очень опасным", - говорит "Стране" Верещук.

По мнению эксперта, в Украине власть легкомысленно относится к таким элементам.

"Наивно полагая, что сможет контролировать их, и в случае необходимости использовать. Эта близорукость может стоить Украине государственности, потому что далеко не все в обществе одобряют такие вещи", - добавляет Верещук.

Эксперт полагает, что такие формирования нельзя называть патриотическим "вышколом" (обучением).

"Иначе это означает закладывать бомбу под фундамент государственности, разрушительную силу которой трудно предсказать", - считает Верещук.



