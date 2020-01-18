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События Сегодня, 12:1552
Пример заразителен. Юная украинка выставила на продажу девственность вдвое дешевле предыдущей
Вслед за Катей из Украины, выставившей на сайте эскорт-услуг свою девственность за 100 тысяч евро, еще одна наша соотечественница хочет продать невинность. Правда, Катина ровесница под ником Polisha готова отдаться и за 50 тысяч евро.
Анкета девушки размещена там же, где и предприимчивой Кати - на сайте Сinderella escorts.
На страничке Polisha сказано, что врач подтвердил ее девственность. Чтобы удостовериться, что ее не касался мужчина, покупатель может либо пригласить доктора на встречу, либо навестить вместе с девушкой медика в Германии за день до первого секса.
Минимальная ставка для покупателя невинности составляет 50 000 евро. 
Polisha рассказала, почему хочет продать свою девственность.
"Я хочу продать свою девственность, потому что чувствую себя подобно птице в клетке. Я хочу чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни. На полученные деньги я хотела бы закончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря", - сказала девушка.
Помимо продажи девственности, девушка также ищет богатого покровителя или состоятельного мужа. Она также готова получить финансовую поддержку от нетребовательного спонсора без секса. В месяц предприимчивая барышня требует 10 тысяч евро.
Напомним, Катя, стартовая цена на девственность которой составляла 100 тысяч евро, в итоге продала ее за 1,2 миллиона.
Вообще торговля невинностью идет в интернете довольно бойко. В прошлом году мы рассказывали, как 23-летняя азербайджанская модель Махбуба Мамедзаде продала на аукционе свою девственность японскому политику. А в 2017-м сообщали, что 19-летняя американская модель под псевдонимом Жизель продала на аукционе свою девственность за два миллиона фунтов.
 
Пример заразителен. Юная украинка выставила на продажу девственность вдвое дешевле предыдущей
Пример заразителен. Юная украинка выставила на продажу девственность вдвое дешевле предыдущей
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Теги: news, новости, Украина, продажа, девственность, 7dniv, 7dnivinfo  
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