В Сирии погибли 40 человек в результате авиаударов авиации РФ

Отмечается, что в частности, в деревне Кфар Таал к западу от контролируемого правительством Алеппо была убита семья из восьми человек, в том числе шесть детей, а еще девять мирных жителей были убиты в Маардабсе на юго-востоке провинции Идлиб.

В результате авиаудара под руководством России во вторник на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Бог отомстит всем тиранам. В моей семье больше никого не осталось, все они умерли", - сказал 71-летний Абу Ясир, родственник семьи, уничтоженной в Кфар-Таале, в голосовой записи, отправленной Reuters.