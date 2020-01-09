Не ранее чем через пол года вернут на рейсы Boeing 737 Max

Boeing ожидает, что регуляторы позволят возобновить эксплуатацию самолетов 737 Max не ранее, чем в середине 2020 года.

Boeing может затягивать проведение проверок, необходимые для возобновления эксплуатации существующих самолетов серии 737 Max. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC News.

В компании уточнили, что проверка и подтверждение готовности для возобновления полетов займет времени на несколько месяцев дольше, чем планировалось ранее.