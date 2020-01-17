Мифы об аккумуляторах, о которых пора забыть

Помимо этого, существует масса теорий о том, что провоцирует преждевременный износ аккумулятора. Лайф перечисляет самые распространенные мифы и объясняет почему не стоит им верить.

Аккумулятор - слабое место смартфона. Литий-ионные батареи со временем неизбежно выходят из строя, также они не любят резкую смену температуры.

Миф №1: если мощность зарядки выше допустимого, смартфон выйдет из строя

Параметры зарядного устройства — не единственный фактор, влияющий на скорость восполнения энергии. Важна также обратная связь от смартфона.

Для контроля силы напряжения и энергии в аккумуляторе в смартфоны и планшеты встраиваются специальные контроллеры. Именно они определяют скорость зарядки и изменяют ее в зависимости от состояния батареи. Они же не допускают увеличения напряжения выше допустимого во время заряда, приостанавливают процесс зарядки по достижению 100% и не допускают полного разряда до 0%.

Миф №2 смартфон нельзя оставлять на зарядке на ночь

То же самое. В смартфоне стоит специальный контроллер. Когда аккумулятор заряжается до предельного уровня, он останавливает поступление энергии, чтобы батарея не вышла из строя. Как следствие, батарея не подпитывается и не нагревается.

Миф №3: аккумулятор нужно разряжать до 0%

Этот миф добрался до нас из прошлого, когда в мобильные телефоны ставились никель-металлогидридные (Ni-Mh) и никель-кадмиевые (Ni-Cd) батареи. Они обладали «эффектом памяти», и емкость в них сокращалась по мере использования аккумулятора, поэтому перед эксплуатацией производители рекомендовали полностью их разряжать.

Литий-ионные аккумуляторы в меньшей степени подвержены «эффекту памяти», поэтому полностью разряжать батарею перед зарядкой не требуется. Более того, у этих батарей есть имеется ограниченный ресурс циклов заряда. То есть, в их случае все ровно наоборот — разряд до 0% напротив вредит батарее и способствует устареванию.

Миф №4: нельзя использовать неоригинальные зарядные устройства

Частично это правда, но неоригинальные зарядные устройства бывают разными. Покупка фирменного блока питания от производителя смартфона — наиболее надежное решение, но неоригинальные устройства могут быть не хуже.

Важно, чтобы зарядка была сертифицирована по одному из стандартов. У Xiaomi это Quick Charge, у iPhone — Power Delivery, у OPPO — superVOOC. Заряжать устройство зарядкой с другим стандартом допускается. Ограничение будет лишь в скорости — условно, OPPO с поддержкой superVOOC подзаряжать блоком питания от Xiaomi с Power Delivery, скорость восполнения энергии будет медленной.

Нельзя использовать дешевые китайские блоки, в которых как раз стандарт зарядки не указан. Именно они в большинстве случаев провоцируют возгорание батареи. В общем, покупать зарядки сторонних производителей можно. Главное, чтобы они соответствовали нормам качества.

Миф №5: быстрая зарядка выводит аккумулятор из строя

Ученые исследовательского центра SLAC National Acceleration Laboratory опровергли этот миф. Аккумуляторные электроды распределяют энергию равномерно и постепенно, вне зависимости от скорости зарядки. Батарея же не нагреется выше допустимого. Если максимальный уровень будет превышен, устройство выключится.

Миф №6: закрытие фоновых приложений увеличивает время работы

Логика такая: чем больше приложений открыто, тем больше энергии расходуется. На деле же система самостоятельно оптимизирует энергопотребление и расходование места в оперативной памяти — она выгружает лишние приложения из многозадачности, и их работа частично приостанавливается.

Многозадачность появилась в iPhone 4 в 2010 году. Тогда же у пользователей возникла масса вопросов насчет ее работы. Одному из них Стив Джобс ответил по электронной почте.

— Людям не за чем разбираться, как работает многозадачность. Просто пользуйтесь ей, как задумано, и вы будете счастливы. Выходить из приложений необходимости нет, — ответил основатель Apple.

Миф №7: смартфон надо чаще перезагружать, чтобы продлить ему жизнь