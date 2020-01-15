Из российской колонии освободили двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Ваитов отбывал наказание в колонии города Курган.

Двух фигурантов севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова и Нури Примова освободили из российского заключения. Об этом сообщает адвокат Эдем Семедляев, передает "Крым.Реалии",

Ваитов стал первым крымским заключенным, арестованным после российской аннексии полуострова по "делу Хизб ут-Тахрир", который освободился, отбыв весь срок заключения.

Напомним, у политзаключенного Айдера Джеппарова, которого удерживают в СИЗО аннексированного Крыма, обнаружили опухоль, из-за этого у него есть жалобы на постоянную сильную зубную и головную боль.