Результаты переписи населения представит завтра Кабмин

Также речь пойдет о различии между оценкой и переписью населения, о возможных объемах затрат на различные варианты переписи населения, выводах по результатам пробной переписи в г. Киеве (часть Оболонского р-на) и Киевской обл. (Песковской ОТО Бородянского района р-на) и дальнейших планах.

Завтра, 23 января, состоится пресс-конференция, во время которой будет презентована перепись населения. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.