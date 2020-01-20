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События Сегодня, 16:3953
Распространение китайского вируса в ЕС допустили в Италии
Проверяется возможность заболевания на рейсах из китайского мегаполиса Ухань, где впервые зафиксировали вирус. Итальянская власть рекомендует пассажирам отложить любые несущественные поездки в Ухань.
В аэропорту Рима (Италия) начали дополнительные проверки на предмет возможных случаев нового китайского вируса. Об этом сообщает итальянское издание Wantedinrome.
В Министерстве здравоохранения Италии добавили, что вероятность того, что вирус попадет в Европейский Союз "невелика, но не исключена".
Представитель министерства здравоохранения объяснил, что пилот должен сообщать о любом пассажире на борту с соответствующими симптомами, которого, как следствие, должны немедленно доставить к римскому Национальному институту инфекционных заболеваний.
Напомним, сегодня ВОЗ созывает экстренное заседание комитета с чрезвычайных ситуаций в связи с коронавирусом нового типа, который получает распространение в Китае. На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере охраны здоровья.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo, ЕС, Италия  
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