Распространение китайского вируса в ЕС допустили в Италии

Проверяется возможность заболевания на рейсах из китайского мегаполиса Ухань, где впервые зафиксировали вирус. Итальянская власть рекомендует пассажирам отложить любые несущественные поездки в Ухань.

В аэропорту Рима (Италия) начали дополнительные проверки на предмет возможных случаев нового китайского вируса. Об этом сообщает итальянское издание Wantedinrome.

В Министерстве здравоохранения Италии добавили, что вероятность того, что вирус попадет в Европейский Союз "невелика, но не исключена".

Представитель министерства здравоохранения объяснил, что пилот должен сообщать о любом пассажире на борту с соответствующими симптомами, которого, как следствие, должны немедленно доставить к римскому Национальному институту инфекционных заболеваний.

Напомним, сегодня ВОЗ созывает экстренное заседание комитета с чрезвычайных ситуаций в связи с коронавирусом нового типа, который получает распространение в Китае. На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере охраны здоровья.