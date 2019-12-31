День соборности cегодня отмечают украинцы

Президент Владимир Зеленский уже поздравил украинцев в видеообращении. По его словам, Украине как никогда нужно единение всех перед новыми и старыми вызовами.

Сегодня, 22 января, украинцы отмечают День соборности. Об этом сообщает РБК-Украина.

Этот праздник официально установлен в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого (соборного) украинского государства. В 2011 году День Соборности объединили с Днем Свободы, который ранее отмечался 22 ноября, под названием "День Соборности и Свободы Украины". Однако в 2014 году указом президента праздник был восстановлен как День Соборности Украины.

Украинская Народная Республика была создана в январе 1918 года. В это же время на территории, которая ранее входила в состав Австро-Венгрии, образовалась Западно-украинская Народная Республика.

Лидеры новых государств встретились для определения условий будущего воссоединения 22 января 1919 года. Это событие и положило начало празднованию Дня соборности Украины.

Формально этот акт не воплотился в создание независимого государства, однако он стал первым шагом к этому историческому событию, которое произошло уже в 1991 году с распадом СССР.