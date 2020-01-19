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Штормовое предупреждение объявлено в Украине
"По данным УкрГидрометцентра, 23 января в Украине, по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине, в частности по Киеву и Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, в результате этого объявлен І уровень опасности.
Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что небольшой снег в большинстве западных, северных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях; снег с дождем в Донецкой и Запорожской; дождь в Днепропетровской области. Средняя температура воздуха -2+2.
Кроме того, сообщается, что на перевальных участках дорог небольшой снег, выпало от 1 до 5 см. Температура воздуха -3-8. Состояние покрытия в основном мокрое, на Вишковском и Торунском перевалах местами заснеженное.
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Теги: news, новости, Украина, Погода, 7dniv, 7dnivinfo  
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