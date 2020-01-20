Число заболевших вирусной пневмонией превысило 570 человек в Китае

Отмечается, что 22 января был выявлен 131 новый случай заражения пневмонией и 257 новых предполагаемых случаев заболевания.

Число человек, заболевших новым типом коронавируса в 25 провинциях Китая, достигло 571. Об этом сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения, передает РБК-Украина со ссылкой на Хinhua.

По состоянию на полночь среды, в стране было зарегистрировано 17 случаев смерти от пневмонии. Все они произошли в провинции Хубэй. Умершим от вируса было от 48 до 89 лет.

В общей сложности были найдены 5897 человек, которые имели тесные контакты с больными. Среди них 969 человек были освобождены от медицинского наблюдения, еще 4928 человек находятся под медицинским наблюдением.