Была названа чисеность населения Украины

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч людей. Распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.

Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины. Об этом сообщили на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"К сожалению эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях. Это и количество людей, которые физически находится на территории Украины по состоянию на 1-е декабря 2019", - заявил он.

Он назвал все три метода сбора информации и заявил, что они дали приблизительно одинаковый результат:

1 метод. Данные мобильных операторов. Взяты данные о количестве абонентов за два месяца и исключены абоненты, которые были в сети меньше месяца. Исключены модемные устройства. Проведено масштабное социологическое исследование по количеству телефонов. Добавлены данные из реестров молодежи и людей пенсионного возраста.

2 метод - "елочка" - распределение людей по полу и возрасту. Использованы данные Госстата и реестров. Взяты данные Пенсионного фонда и экстраполированы через возрастную и половую информацию.

3 метод. Данные государственного реестра физического лиц.

"Максимальная разница между результатами вышла 2,86%. Для того, чтобы принимать эффективные управленческие решения большая точность не нужна", - добавил Дубилет.

Напомним, ранее состоялась пробная перепись населения. Это был подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года. Перепись была в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТО Бородянского района Киевской области.