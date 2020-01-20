Обыски в букмекерской компании "Фаворит спорт" провела полиция

Отмечается, что после осмотра веб-сайтов "favbet_com" и "favorit.com.ua" было установлено, что с помощью последних предоставляется доступ к проведению азартных игр.

Правоохранители провели обыски в букмекерской компании "Фаворит спорт". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу киевской прокуратуры.

"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что группа лиц, с целью получения сверхприбылей, под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт", и создания соответствующего сайта в сети интернет, фактически проводила незаконную букмекерскую деятельность, что подпадает под нормы закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.