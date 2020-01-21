Риск попадания коронавируса в Украину оценили в Минздраве

"На сегодняшний момент для лиц, путешествующих в город Ухань, установлен средний риск возможного инфицирования. Это определенная градация с точки зрения эпидемиологии. Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или в конкретно Украину также оценивается как средний. Это не требует наложения определенных ограничений на перемещение для путешествующих лиц", - заявил Кузин.

Риск завоза коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.