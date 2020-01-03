На 12 февраля перенесли суд по Антоненко

Так, суд отложили, поскольку за это время планируется затребовать у следствия документы, которые касаются роста человека на видео.

Суд по изменению меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко отложили до 12 февраля. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Адвокат во время заседания заявил, что рост Антоненко и человека на видео не совпадает. Антоненко якобы как минимум на 10 см выше человека на видео.

Напомним, вчера суд относительно изменения меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко перенесли на 3 февраля.