Зеленский обратился ко всем евреям на встрече с Нетаньяху

Зеленский зачитал письмо, адресованное всем евреям по поводу трагедии Холокоста. Он рассказал три истории про Холокост и Вторую мировую войну.

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху обратился ко всем евреям. Это он сделал во время совместного брифинга, который транслировал Офис президента.

"Я хотел бы вам сказать откровенно, это честь - представлять украинский народ и почитать память жертв Холокоста. Украинский народ как никто понимает трагедию и большое количество потерянных жизней, украинских евреев", - заявил Зеленский.

Украинский президент уточнил, что стороны обсудят усиление и углубление взаимоотношений Украины и Израиля, сотрудничество в сфере IT и туризма, а также, как противостоять против посягающих сил и режимов.

Также Зеленский обратился к евреям и рассказал три истории украинцев.

В первой говорилось о заведующей садика в Крыму, которая прятала еврейских детей и выдавала их за крымских татар.

Вторая история о пленном концлагеря, украинском священнике, который отказался от досрочного освобождения.