Соглашение о Brexit подписали Британия и ЕС

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января. Brexit запланирован на 31 января 2020 года.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом Шарль Мишель написал в Twitter.
"Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании", - написал Шарль Мишель.
Со своей стороны фон дер Ляйен в Twitter отметила, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".