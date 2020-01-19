Соглашение о Brexit подписали Британия и ЕС

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января. Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом Шарль Мишель написал в Twitter.

"Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании", - написал Шарль Мишель.