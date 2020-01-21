Суд смягчил меру пресечения Дугарь

Соответствующее решение Печерский районный суд принял во время заседания 24 января. Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, отправив Дугарь под ночной домашний арест с 20:00 до 7:00 на территории воинской части в поселке Гвардейское Днепропетровской области.

Печерский районный суд Киева пом'якшив меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.