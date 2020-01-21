 

Суд смягчил меру пресечения Дугарь

События Вчера, 19:2163
Суд смягчил меру пресечения Дугарь
Соответствующее решение Печерский районный суд принял во время заседания 24 января. Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, отправив Дугарь под ночной домашний арест с 20:00 до 7:00 на территории воинской части в поселке Гвардейское Днепропетровской области.
Печерский районный суд Киева пом'якшив меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Ходатайство адвокатов удовлетворить частично. Изменить, примененный к подозреваемой Яны Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на меру пресечения в виде домашнего ареста на период с 20 часов до 7 часов", - сообщил судья Роман Новак.
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Теги: news, новости, Украина, Дугарь, 7dniv, 7dnivinfo, суд  
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