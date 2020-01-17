Произошла стрельба в Германии, есть жертвы

По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы.

Напомним, в городе Гельзенкирхен (Германия) полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с ножом. Мужчина сначала ударил каким-то предметом по патрульной машине, припаркованной перед полицейским отделением, после чего с ножом в поднятой руке подошел к полицейским.

Как сообщает издание, стрелок был задержан. Есть ли другие подозреваемые в стрельбе, пока неизвестно.