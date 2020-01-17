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События Вчера, 19:2361
Произошла стрельба в Германии, есть жертвы
По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы.
Напомним, в городе Гельзенкирхен (Германия) полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с ножом. Мужчина сначала ударил каким-то предметом по патрульной машине, припаркованной перед полицейским отделением, после чего с ножом в поднятой руке подошел к полицейским.
Как сообщает издание, стрелок был задержан. Есть ли другие подозреваемые в стрельбе, пока неизвестно.
В немецком городе Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек, и еще несколько получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Osnabrucker Zeitung.
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