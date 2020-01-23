Подозреваемого в покушении на Путина арестовали в Израиле

Как отмечается, Путин прибыл в Израиль с однодневным визитом для участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем".

В Израиле арестовали и освободили из-под стражи молодого жителя столицы, задержанного по подозрению в намерении убить президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что мужчина спросил полицейскую, не приехал ли Путин. Сотрудница полиции ответила, что еще не прибыл, и спросила, почему этот вопрос так интересует мужчину. В ответ она услышала: "Хочу его убрать" - и тут же связалась с начальством, запросив санкцию на задержание. Это произошло 22 января. В тот день суд его арестовал.