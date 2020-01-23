Число погибших в Китае от вируса превысило 40

Все 15 смертей, о которых ранее сообщала комиссия, произошли в Ухане, столице провинции и эпицентре вспышки, которая находилась на карантине, поскольку Китай борется против распространения вируса.

Число погибших от вируса в Китае возросло до 41, более 1000 инфицированных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые данные на национальном уровне от китайских властей пока отсутствуют. В пятницу Национальная комиссия здравоохранения подтвердила 830 случаев заболевания.