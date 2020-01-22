 

У Boeing 737 Max обнаружили новые недочеты. Возобновления полетов не предвидится

События Вчера, 17:0262
У Boeing 737 Max обнаружили новые недочеты. Возобновления полетов не предвидится
Американская компания Boeing обнаружила в программном обеспечении самолета 737 Max недочеты, о которых раньше ничего не было известно. Это может привести к тому, что полеты этих лайнеров, остановленные почти год назад, возобновятся еще очень нескоро.
Как сообщают агентства Рейтер и Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу компании, недочеты обнаружились во время технической проверки. Выяснилось, что у самолета некорректно работает система, проверяющая работоспособность некоторых агрегатов перед полетом.
Агентство Рейтер отмечает, что случившееся еще сильнее отдалит возвращение лайнера в небо - в компании, впрочем, это отрицают. В Boeing заявляют, что уже работают над устранением этой ошибки и надеются, что решение будет найдено в самое ближайшее время.
Это уже не первый недочет, выявленный на Boeing 737 Max за последнее время. Ранее в январе стало известно, что Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружили у самолета проблемы с проводкой.
Речь идет о двух связках проводов, которые расположены так близко друг к другу, что в полете из-за этого может произойти короткое замыкание, которое в свою очередь может привести к крушению авиалайнера.
Все эти недочеты обнаружены в ходе проверок самолета, проходивших уже после приостановки его полетов, причиной которого стали сразу две авиакатастрофы, случившиеся с разницей в несколько месяцев.
Первая из них произошла в октябре 2018 года в Индонезии, погибли 189 человек. Вторая - в марте 2019 года в Эфиопии, тогда погибли 157 человек. В ходе расследования выяснилось, что причиной стало новое программное обеспечение, работе с которым пилотов не обучали.
Речь идет о системе, корректирующей положение самолета. В случае, если ей кажется, что он теряет скорость, она автоматически опускает нос самолета, чтобы он снова ее набрал. Однако пилоты о новой функции ничего не знали.
В результате из-за сбоя датчиков система в обоих случаях начинала опускать нос самолета в ситуации, когда этого не требовалось, а пилоты не знали, как с этим бороться и как отключить систему.
На слушаниях в конгрессе, посвященных этим происшествиям, выяснилось, что FAA еще после первой катастрофы спрогнозировала вероятность еще 15 крушений лайнера по тем же причинам, но не стала приостанавливать их полеты в надежде на то, что Boeing оперативно решит проблему.
Первоначально в Boeing заявляли, что полеты возобновятся к клнцу 2019 года - однако впоследствии выяснилось, что это прогноз был чересчур оптимистичным. Лайнер до сих пор не получил разрешение на возобновление полетов - и авиакомпании ожидают, что в небо он вернется не раньше июня.
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Теги: news, новости, Украина, Боинг, 737_max, 7dniv, 7dnivinfo  
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