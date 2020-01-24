Полностью прекращают организацию туров все туристические компании Китая

Сообщается, что туристические группы, уже находящиеся в поездке, могут продолжить путешествие в соответствии с договором, однако должны уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов.

В Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая.

Кроме того, в Пекине приостановят движение курсирующих между провинциями автобусов, чтобы предупредить распространение коронавируса с 26 января.