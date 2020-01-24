Число заболевших коронавирусом в Китае увеличилось до 1372 человек

Сообщается, что по данным на 18:00 25 января (12:00 по киевскому), число заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 1372 человек. При этом количество летальных исходов не изменилось и составляет 41.

В Китае число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1372 человек. Об этом сообщаю китайские СМИ.