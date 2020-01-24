Число заболевших коронавирусом в Китае увеличилось до 1372 человек

Сообщается, что по данным на 18:00 25 января (12:00 по киевскому), число заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 1372 человек. При этом количество летальных исходов не изменилось и составляет 41.
В Китае число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1372 человек. Об этом сообщаю китайские СМИ.
Напомним, во Франции зафиксировали уже три случая заражения коронавирусом, который начал распространяться из китайского города Ухань. Указано, что два пациента были госпитализированы в Париже, третий - в юго-западном городе Бордо. По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бузин, власти подтвердили два случая заболевания, первые в Европе. А в отдельном заявлении министерство проинформировало о третьем случае - речь шла о родственнике одного из уже больных пациентов.