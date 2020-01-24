Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Шанхае

Отмечается, что количество инфицированных увеличилось до 1,7 тыс. человек.

Число погибших в результате коронавируса 2019-nCoV возросло до 54 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"Правительство Китая заявляет, что число погибших от вируса достигло 54 человек, более 300 новых случаев", - говорится в сообщении.

Правительство Шанхая сообщило о первой смерти в городе от вируса.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда число погибших в результате вспышки коронавируса возросло до 42. Китай также объявил о дальнейших транспортных ограничениях. По всему миру инфицировано более 1400 человек, большинство из которых находится в Китае.

Ранее сообщалось, что председатель КНР заявил, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае ускоряются.