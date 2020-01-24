Были названы симптомы коронавируса в Китае

Сообщается, что на начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка: некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.

Кашель - не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом говорится в исследовании Народной больницы Уханьского университета, передает агентство "Синьхуа".

Ранее сообщалось, что госкомитет здравоохранения КНР заявил, что отслеживает возможные мутации коронавируса, но новых свидетельств развития этого процесса пока не выявлено.

Напомним, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.