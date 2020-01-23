Произошла стрельба в Киеве

По словам очевидцев, это были трое мужчин кавказской внешности. Полиция ввела по городу план "Перехват".

В ночь с субботы на воскресенье, 26 января, на территории Гидропарка в Киеве открыли огонь по мужчине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Информатор".

Как отмечается, в Гидропарке возникла словесная перепалка между двумя компаниями. Она закончилась тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и совершил выстрел. Пуля попала в лицо оппоненту. После этого компания из трех человек села в салатовый Lanos и скрылась.