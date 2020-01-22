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События Сегодня, 14:3164
Возможные мутации коронавируса отслеживает Китай
Госкомитет здравоохранения КНР заявил, что отслеживает возможные мутации коронавируса, но новых свидетельств развития этого процесса пока не выявлено. Об этом заявил глава комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщают китайские СМИ.
По его словам, более 2300 медиков прибыли в зараженный Ухань, количество коек в больницах могут увеличить на 5 тыс.
Отметим, по данным, опубликованным в воскресенье, более 2000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, подавляющее большинство из них в Китае.
Кроме того, в Пекине приостановят движение курсирующих между провинциями автобусов, чтобы предупредить распространение коронавируса с 26 января.

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Теги: news, новости, Украина, Вирус, Китай, 7dniv, 7dnivinfo  
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