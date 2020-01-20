Возле многоэтажки в Хмельницкой области произошел взрыв, есть погибшие

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и взрыво-техническая служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Ночью, 26 января, в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В ходе обследования места происшествия и проведения следственных действий полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната "РГД-5". Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте.