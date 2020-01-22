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События Вчера, 19:05219
Умер известный православный священник Всеволод Чаплин
Прихожанин московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот Александр Петрунько рассказал об обстоятельствах смерти настоятеля храма, протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
По его словам, перед смертью у Чаплина случился астматический приступ. «Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть», — говорит он.
Петрунько добавил, что обычно протоиерей носит с собой лекарство, но в этот раз он не увидел, было ли оно у него. «Когда у него была одышка, он всегда пользовался баллончиком от астмы», — сказал он.
О смерти Всеволода Чаплина ранее со ссылкой на прихожан сообщило агентство «Интерфакс». Смерть наступила днем 26 января, около 16:30. Позднее информацию о кончине подтвердили в пресс-службе храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.
Возможной причиной смерти называют остановку сердца. ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах отмечал, что экспертиза будет проведена в ближайшее время.
Всеволод Чаплин был первым председателем синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата, входил в патриарший совет по культуре. Настоятелем храма у Никитских ворот стал в феврале 2016 года, спустя несколько месяцев после того, как покинул синодальный отдел. Вел несколько программ на телевидении и радио, регулярно публиковался в прессе и комментировал в социальных сетях различные события — так, в апреле 2018 года протоиерей посоветовал москвичам и петербуржцам причаститься и ждать ракетного удара по городам в ближайшие дни.
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Теги: news, новости, Украина, Всеволод_Чаплин, 7dniv, 7dnivinfo  
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