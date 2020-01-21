Меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса усиливает правительство

"С 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела. Специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены, укомплектованы инфракрасными термометрами и уже работают в аэропорту", - написал Гончарук.

При Министерстве здравоохранения Украины 26 января создан штаб, который сможет полностью обнаружить коронавирус на ранних стадиях и предоставить необходимую медицинскую помощь украинцам. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Facebook.