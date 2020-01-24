В связи со вспышкой коронавируса глава ВОЗ едет в Китай

Глава ВОЗ в Китае проведет встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 января отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса нового типа. Об этом он сообщил в воскресенье в Twitter.
"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса. Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки", - написал он.