Cлучай коронавируса зарегистрировали в Киеве

В Киеве подтвердили один случай коронавируса.

Именно такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

Об этом написала пресс-служба учреждения на своей странице в Facebook. В комментариях представители лабораторного центра отметили, что это не китайский коронавирус, который постепенно охватывает различные страны мира и приводит к гибели людей.

"За эпидсезон 2019-2020 г. учреждениями здравоохранения, осуществляющими эпидемиологический надзор за больными на гриппоподобные заболевания (ГПЗ) и тяжелые ОРЗ (ТОРИ), доставлено в вирусологическую лабораторию ГУ "КГЛЦ МЗ Украины" 73 образцы для исследования на грипп", – говорится в сообщении.

"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипований – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, короновирус – 1 и риновирус – 1", – добавили в учреждении.