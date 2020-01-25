Минздрав заявил что нет ни одного случая заболевания новым коронавирусом в Украине

Отмечается, что по состоянию на сегодня нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV в Украине.
Министерство здравоохранения уточнило ранее появившуюся информацию о первом случае заболевания коронавирусом в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр" сообщило об обнаружении первого случая коронавируса. Однако коронавирусы - это большое семейство респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV", - говорится в сообщении.