Минздрав заявил что нет ни одного случая заболевания новым коронавирусом в Украине

Отмечается, что по состоянию на сегодня нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV в Украине.

Министерство здравоохранения уточнило ранее появившуюся информацию о первом случае заболевания коронавирусом в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.