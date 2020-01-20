Украину назвали Малороссией на итальянском телеканале

На популярном итальянском телешоу "Наследие" в эфире телеканала RAI Украину назвали Малороссией.

Инцидент произошел накануне во время финального тура телеигры. Участнику шоу показывают пять пар слов, он должен выбрать из каждой пары по слову, которое должно встать в общий смысловой ряд. В выпуске, показанном 26 января, ряд был следующий: звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада.

По задумке авторов программы, игрок должен был написать слово "маленький".

"Малороссия — второе название Украины", — пояснил ведущий шоу Флавио Инсинна.

Произошедшее в эфире RAI вызвало негодование у украинской журналистки Марианны Сороневич. В своем фейсбуке она призвала всех оставлять жалобы на страницах телеканала, программы и телеведущего в соцсети.