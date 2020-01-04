Терпению украинцев пришёл конец. Русофобски настроенную националистку выгнали из автобуса посреди трассы

По дороге из Луцка в Киев посреди трассы высадили двух националисток, которые просили водителя автобуса выключить российский сериал.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила госпитальерка Ярина Чорногуз.

"Мы были вынуждены остановить автобус фирмы Busfor, которым ехали из Луцка в Киев на трассе из-за отказа водителя выключить российский сериал. Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался ", - написала Чорногуз.

По ее словам, водитель потребовал узнать мнение большинства автобуса.

"Я вернулась и объяснила все то же людям, и им важно следить российское кино, предлагала его выключить. Нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии и ей безразлично, на каком языком и мы убийцы, ездим на войну. Остальные в автобусе просто промолчали. Память, что я возвращаюсь с похорон своего парня-бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться неоккупированными дорогами Украины, встретили молчанием с виновными глазами ", - добавляет националистка.

Она также добавила, что просьбу диспетчера фирмы выключить российское кино и извиниться за угрозы, водитель проигнорировал.

"Нас двоих, волонтерку аэроразведки и госпитальерку, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше смотреть в покое российское кино", - подитожила госпитальерка.



