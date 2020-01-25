Студента который вернулся из Китая госпитализировали во Львове

По его словам, первые анализы свидетельствуют об отсутствии коронавируса из Китая, но специалисты будут проводить окончательные исследования.

Во Львове госпитализировали юношу, который вернулся с учебы из Китая, где от вспышки коронавируса умерли 100 человек. Об этом рассказал заместитель руководителя ГУ Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины Олег Когут во время брифинга.

"Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а болен он с 23 числа, еще будучи в Китае он почувствовал себя не совсем хорошо - у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было", - рассказал Когут.

Несмотря на то, что юноша учится далеко от города Ухань, медики скорой госпитализировали его и изолировали в отдельном боксе. Тщательные исследования будут проведены 28 января.

Когут подчеркнул, что даже если окажется, что это именно коронавирус, то его "очаг" уже локализован - юноша находится в боксовой палате в инфекционном стационаре и "от него уже никто не заразится".