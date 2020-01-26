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События Сегодня, 10:3016
О планах эвакуировать своих граждан из Китая заявили около десяти стран
Как известно, эпицентр вспышки находится в городе Ухань с населением 11 миллионов человек.
Страны всего мира планируют эвакуировать дипломатический персонал и частных лиц из районов Китая, пораженных новым коронавирусом, который быстро распространяется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Планы эвакуации некоторых стран следующие:
Германия эвакуирует 90 граждан, проживающих в китайском районе Ухань.
Марокко эвакуирует 100 жителей, в основном студентов, из района Ухань.
Франция рассчитывает вернуть около 800 граждан, проживающих в районе Ухань. Эвакуированным придется провести 14 дней в карантине, чтобы избежать распространения вируса во Франции.
Ожидается, что Япония организует чартерные рейсы уже во вторник для любого из своих граждан, которые хотят вернуться из Уханя. Министр иностранных дел Тошимицу Мотеги сказал, что около 430 граждан Японии находятся в провинции Хубэй.
Правительство Испании сотрудничает с Китаем и Европейским союзом в целях репатриации испанских граждан из района Ухань, сказал министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лая.
Государственный департамент США заявил, что он будет эвакуировать персонал из своего консульства в Ухане в Соединенные Штаты и предоставит ограниченное количество мест частным гражданам США во время полета. Некоторые частные граждане смогут сесть на "единственный рейс", вылетающий из Ухани 28 января в Сан-Франциско.
У Канады около 167 граждан в районе Ухань. Восемь человек обратились за консульской помощью, которая оказывается.
Россия ведет переговоры с Китаем об эвакуации своих граждан из Ухани и провинции Хубэй, сообщает посольство России в Китае.
Правительство Нидерландов оценивает пути эвакуации 20 граждан Нидерландов из Уханя.
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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Китай, эвакуация, 7dniv, 7dnivinfo  
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