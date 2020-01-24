Эвакуацию иностранных граждан из Китая ВОЗ не рекомендует

Отметим, от вспышки коронавируса умерли 106 человек, еще 4515 подтвержденных случаях заражения пневмонией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".