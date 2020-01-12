Так же на карантин закрыли школы и в Черкассах

Отмечается, что соответствующее решение около часа назад принял исполком.

Карантин объявили, поскольку в областном центре наблюдается быстрый рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В Черкассах все школы закрыли на карантин с 29 января до 9 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

"Относительно дошкольного образования, директор департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов сообщил: поскольку она не является обязательной, то родители сами решают, отводить ребенка в детсад", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на 27 января из-за вспышки гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в ряде областей школы закрываются на карантин.