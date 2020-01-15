Несмотря на перекрытую Украиной воду, Крыму до июня хватит запасов в водохранилищах естественного стока.

Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 37%, существующих сейчас запасов воды хватит до июня. Дефицита воды в водохранилищах, наполняемых из Северо-Крымского канала и подземных источников, нет, сообщается на сайте Госкомитета республики по водному хозяйству и мелиорации со ссылкой на председателя Игоря Вайля.

Президент России Владимир Путин 10 января раскритиковал власти Крыма за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения. В первой декаде ноября прошлого года синоптики сообщили, что в Крыму уже три месяца не было обильных осадков. На востоке полуострова пересохли небольшие реки.

"Наполнение водохранилищ напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков. Водохранилища естественного стока наполнены на 37%. Данных полезных запасов воды - без учета притоков - достаточно для водоснабжения до июня текущего года", - отметил Вайль.

В сообщении уточняется, что в Крыму используются 14 водохранилищ естественного стока и восемь водохранилищ, наполняемых из системы Северо-Крымского канала, а также из подземных источников. "Водоснабжение Центрального, Северного и Западного Крыма осуществляется из подземных источников, дебет которых условно постоянен и не зависит от времени года. Дефицита водных ресурсов для водоснабжения населенных пунктов данных регионов нет", - говорится в сообщении.

Вайль 10 января сообщал ТАСС, что опасений по поводу водоснабжения в Крыму нет, после продолжительного засушливого периода благодаря осадкам водохранилища наполняются. Президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко отмечал, что приток влаги в виде осадков ожидается в феврале-марте.

О водоснабжении Крыма

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что водная блокада не привела к тем катастрофическим результатам, на которые рассчитывали украинские власти.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщал ТАСС, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.

Благодаря поддержке Минприроды России, в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.

Строительство тракта водоподачи от перечисленных водозаборов завершат к 2022 году. Феодосия, Судак, Керчь, а также населенные пункты Ленинского района будут в полном объеме обеспечены качественной питьевой водой. В некоторых крымских селах, в которых на протяжении 15-20 лет вода подавалась по часам, уже налажено круглосуточное водоснабжение.