В Афганистане погиб Офицер ЦРУ США курировавший устранение Сулеймани

Высокопоставленный сотрудник ЦРУ США, курировавший операции американских спецслужб на Ближнем Востоке, в том числе и операцию по устранению иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, погиб в результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане.

Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на российскую разведку.

По информации издания, в результате крушения военного самолета США в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), являющийся куратором всех спецопераций США в данном регионе мира. Ранее о гибели американских сотрудников ЦРУ, правда без упоминания имен погибших, заявляли представители запрещенного в России движения Талибан. Кстати, Талибан и взял на себя ответственность за крушение самолета. В Вашингтоне потерю самолета признали, но заявили, что она никак не связана с Талибаном. В отношении гибели сотрудников ЦРУ комментариев от американской стороны пока не последовало.

Крушение американского самолета в провинции Газни в Афганистане произошло 27 января. Изначально сообщалось, что разбился лайнер Ariana Afghan Airlines, летевший в Нью-Дели, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Позже анонимный американский чиновник сообщил, что самолет принадлежал Вооруженным силам США — на месте крушения опознали Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта.