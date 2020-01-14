Движение по Дунаю заблокировано, в Болгарии украинское судно село на мель

По словам представителя Морского агентства Болгарии, в связи с происшествием в районе города Белене застряли еще 15 судов, которые пытались вывести украинское судно.

В северной Болгарии во вторник, 28 января, было заблокировано речное судоходство в Дунае после того, как на мель село украинское судно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Какие грузы перевозят корабли - неизвестно.

Болгарские власти заявили, что капитан украинского судна оштрафуют за несоблюдение 22-дециметрового ограничения глубины. Судно прошло с осадкой 23 дециметра.