Погибшим в пожаре в Одессе преподавателю и спасателю, присвоили звание Героя Украины

Как сообщается, соответствующий указ был подписан 25 января.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил звание Героя Украины погибшим во время пожара в одесском колледже преподавателю высшей математики Анне Бортюк и командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС Украины в Одесской области Сергею Шатохину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Также в указе говорится, что Владимир Зеленский посмертно присвоил погибшим орден "Золотая Звезда" за героизм и самопожертвование.

Отметим, что преподавательница Анна Бортюк погибла, когда в третий раз возвращалась за студентами в горящее здание одесского колледжа. Причиной смерти стало отравление продуктами горения.