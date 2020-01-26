Ввел частичное военное положение первый город в Китае

Сообщается, что главный госпиталь и 500 команд медиков будут переведены под начало военных.

В городе Тяньцзинь (Китай), где проживают 15 млн человек, вводят один из механизмов военного положения из-за коронавируса. Об этом сообщает Global Times.

Тяньцзинь - большой город на Севере Китая в 150 километрах от Пекина. В его окрестностях находится крупнейший в регионе порт - это главная морская гавань для столицы Поднебесной.