Ввел частичное военное положение первый город в Китае

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Сообщается, что главный госпиталь и 500 команд медиков будут переведены под начало военных.
В городе Тяньцзинь (Китай), где проживают 15 млн человек, вводят один из механизмов военного положения из-за коронавируса. Об этом сообщает Global Times.
Тяньцзинь - большой город на Севере Китая в 150 километрах от Пекина. В его окрестностях находится крупнейший в регионе порт - это главная морская гавань для столицы Поднебесной.
Напомним, в Китае по состоянию на сейчас объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.
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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, военное, положение, 7dniv, 7dnivinfo  
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