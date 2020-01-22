Госдолг на 6 млрд долларов Украина увеличила за год

По данным Минфина, в течение 2019 года сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 170,35 млрд грн (7,86%), а в долларовом эквиваленте выросла на 6,04 млрд долларов (на 7,71%). Разница между этими суммами обусловлена укреплением гривны к доллару за 2019 год на 14,5%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 1 998,28 млрд грн или 84,36 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

Государственный долг Украины составлял 1 761,37 млрд грн (88,14 от общей суммы долга) или 74,36 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 236,91 млрд грн (11,86%) или 10,0 млрд долларов.